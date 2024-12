Auto contro mezzo agricolo. Poi investono il carabiniere che stava facendo i rilievi

Doppio incidente, nella mattinata di ieri, lungo la strada provinciale a netto confine tra i territori comunali di Monte Giberto e Petritoli, dove si è prima verificato uno scontro tra due mezzi di cui uno ribaltato, mentre a seguire, un carabiniere è stato urtato da un’auto dopo aver effettuato i rilievi del sinistro. Erano circa le 10, quando, per cause in corso di accertamento, sono entrati in violenta collisione tra loro, un mezzo agricolo (macchina irroratrice semovente) ed una Fiat Punto. Alla guida del mezzo era un sessantenne, noto imprenditore agricolo di Monte Giberto, mentre al volante dell’auto, una donna residente a Petritoli, sessantenne anche lei. Nell’impatto, la macchina irroratrice si è ribaltata su un lato, facendo temere il peggio per il conducente che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze nell’urto. Condizioni non preoccupanti, anche per la donna alla guida dell’auto. Il luogo è stato subito raggiunto dal personale medico e sanitario del 118, della Croce Arcobaleno di Petritoli e Croce Verde di Fermo. Con loro, tra i soccorritori, anche i vigili del fuoco di Fermo ed i carabinieri. Dopo le prime cure prestate sul posto ai conducenti convolti nell’incidente, si è disposto il trasferimento dell’imprenditore al pronto soccorso di Fermo, mentre per la donna non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Da qui, i carabinieri hanno proceduto ai rilievi del sinistro e al coordinamento della viabilità per permettere il recupero e la rimozione del mezzo capovolto in strada. Erano le 12.30 circa, quando uno dei carabinieri in sevizio, è stato urtato da un’auto e fatto cadere a terra. Anche per lui, sono subito scattati i soccorsi e sul posto è intervenuto nuovamente il personale sanitario della Croce Arcobaleno. Trasportato al pronto soccorso di Fermo, il militare dell’Arma fortunatamente non ha riportato gravi traumi.

Paola Pieragostini