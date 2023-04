Belmonte in vetrina grazie a‘Picenum Legacy’

Il Comune di Belmonte Piceno supportato dai giovani volontari dell’associazione ‘Picenum Legacy’ ha partecipato con successo a Tourisma, palcoscenico internazionale dell’archeologia e della divulgazione culturale. Per tutta la durata della manifestazione il piccolo borgo fermano è stato presente con un suo stand con varie informazioni dedicate all’archeologia delle Marche, e più in particolare alle iniziative promosse durante tutto l’anno dal Museo Archeologico di Belmonte Piceno, fra cui spicca il programma ‘Picenum 2023’ realizzato appunto dalla ‘Picenum Legacy’, con incontri divulgativi con archeologi e storici, ma anche iniziative che uniscono storia, ambiente e promozione del territorio. In questi incontri saranno focalizzati tanti argomenti dedicata alla civiltà picena e in particolare sulla figura della donna: cosa indossavano le ricche dame picene; quali erano le abitudine familiari; oppure cosa indossavano i valorosi guerrieri piceni, i tanti oggetti che raccontano di una società evoluta per quei tempi, ma anche curiosità sui ritrovamenti avvenuti di recente nel borgo Fermano. Argomenti che saranno affrontati in maniera leggera e divertente da giovanissimi divulgatori come Giacomo Panozzo, Jessica Paparone, Martina Tapinassi e Benedetta Ficcadenti. Il sindaco di Belmonte Piceno ha sempre sostenuto l’associazione e l’entusiasmo dei giovani che la animano.