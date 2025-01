Bilancio, l’assessore Petracci: "Focus su sociale e ambiente"

Il bilancio di previsione 2025-2027 che è stato approvato vede maggiori investimenti per il sociale, il contenimento delle spese per il personale e il sostanziale mantenimento delle aliquote Imu e delle detrazioni rispetto al 2024. Lo sostiene l’assessore al bilancio, Alessandra Petracci; "Rilevanti – aggiunge - i fondi sociale, al territorio e all’ambiente, incluso il servizio di igiene ambientale".

"Il 2025 – interloquisce il sindaco Vesprini - sarà l’anno del porto. Per 7 milioni 250 mila euro siamo in attesa della firma della convenzione in Regione dopo aver avuto il decreto del Cipe. Circa 2,8 milioni di euro verranno spesi per il Palazzetto dello sport. Per piazza Mentana è stato affidato l’incarico per la progettazione dei lavori di riqualificazione (250 mila euro). Diventano realtà anche le sistemazioni di via Michelangelo e via Tiziano Vecelio. Sono stati anche assegnati i lavori per le asfaltature e la messa in sicurezza delle strade via San Francesco, via San Nicola, via Sant’Angelo e via Valloscura".