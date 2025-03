Il giallo di Bivio Cascinare: trovato il cadavere di un uomo di 34 anni

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 28 marzo 2025 – A dare l’allarme del corpo senza vita del tunisino 34enne che giaceva in uno stanzino realizzato nel sottoscala, sono stati alcuni dei residenti (tutti stranieri) nella stessa palazzina di via Turati, a Bivio Cascinare, tristemente nota per un accoltellamento avvenuto tre anni fa, al termine di una violenta lite tra indiani che lì risiedevano e che ha portato alla morte un indiano 29enne.

Ritrovamento del corpo e intervento

L'allarme è scattato intorno alle 12,30, e sul posto sono confluiti un’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, l’automedica e pattuglie dei carabinieri della locale stazione.

Tuttavia, ogni tentativo di soccorso è risultato inutile anche perché secondo i primi rilievi, la morte del 34enne sarebbe da far risalire a diverse ore prima del ritrovamento del corpo.

Cause ipotetiche del decesso

L’ipotesi più accreditata è che il decesso possa essere dovuto a un’overdose ma sarà l’esito dell’esame autoptico a dare maggiori certezze e risposte sulle cause. Il tunisino era persona già nota alle forze dell’ordine per questioni legate allo spaccio di stupefacenti.