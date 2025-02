Debutta il ’Sen(n)o’ con Lucia Mascino

’Sen(n)o’ è l’intrigante titolo dello spettacolo che andrà insena alle 21,15 di mercoledì prossimo nel teatro comunale, Interprete d’eccezione la molto nota attrice Lucia Mascino, iL testo di Monica Dolan e regia di Serena Sinigaglia. Una sntesi: "Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta? Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo". Un monologo volutamente sfidante. Il Sen(n)o ci conduce nell’esplorazione di un tema terribilmente attuale: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura. Scritto da Monica Dolan e tradotto da Monica Capuani, dopo un enorme successo in Inghilterra debutta per la prima volta in Italia.