Decine di atleti per il tiro alla fune

Grande partecipazione ed entusiasmo alla sfida di Coppa Italia di tiro alla fune indoor, per le categorie 600 e 680 kg, promossa dalla Figest (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e svoltasi domenica scorsa nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio. Alla manifestazione, organizzata dall’Asd Cobra Fermo e dalla sezione tiro alla fune della Figest, hanno partecipato 21 squadre provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Marche, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Campania. Rispetto allo scorso anno, il numero delle formazioni è raddoppiato, segno del crescente interesse per questa disciplina tradizionale. A salire sul gradino più alto del podio, per la categoria 680 kg, sono stati gli atleti di casa della Cobra Fermo Tug of War. Al secondo posto il team Black Bull di Camaiore mentre il bronzo è andato alla formazione della Lubrensis di Napoli.