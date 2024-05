Distretto del Cappello: candidati sindaci a confronto

VIDON CORRADO

Promosso dal consorzio ‘Cappeldoc’ domani 22 maggio alle 21 presso il teatro comunale di Monte Vidon Corrado, si terrà un incontro con i candidati sindaci dei comuni del Distretto del cappello. Una sorta di tradizione che ‘Cappeldoc’ propone ormai da diverso tempo in occasione delle elezioni comunali nei paesi del Distretto per un confronto aperto con gli amministratori che nei prossimi 5 anni saranno chiamati a gestire la pubblica amministrazione nei comuni di riferimento. Oltre a Paolo Marzialetti, presidente nazionale del settore cappello della Federazione Tessilivari che aprirà la serata, interverranno come ospiti i candidati: Armando Altini e Giulio Celi per Falerone; Giampiero Tarulli e Gilberto Caraceni per Massa Fermana; Mario Amerino Clementi e Barbara Ramadori per Montappone ed Elio Vincenzi per Monte Vidon Corrado che, saranno chiamati a rispondere ad alcuni temi che riguardano tutto il distretto come: servizi, viabilità, formazione, lavoro ed anche per illustrare i vari programmi che le varie liste vorranno portare avanti nel prossimo quinquennio. Un primo incontro ufficiale con cui i vari candidati si presenteranno e si confronteranno su progetti e idee alla popolazione del distretto, un territorio che ha dimostrato negli anni di vivere le stesse necessità e prospettive tanto da sviluppare iniziative in forma allargata.