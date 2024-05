Domenica una ’Passeggiata nella storia’

‘Passeggiare nella storia’ a Fermo non è difficile. Basta perdersi nel cuore del centro storico per iniziare un viaggio nel tempo ripercorrendo i passi di dame e cavalieri che centinaia di anni fa ne attraversarono i vicoli. Ancor più semplice se si partecipa alla ‘Passeggiata nella storia’, l’evento organizzato per domenica prossima da contrada Pila, con il patrocinio del comune: "L’idea è nata dalla consapevolezza di non conoscere mai abbastanza le origini della nostra contrada e della Cavalcata dell’Assunta - ha spiegato il Priore Pierpaolo Paoloni - fondamentale, la preziosa pagina miniata del Messale de Firmonibus che attesta la rievocazione come la più antica d’Italia. Nel 1436, mastro Ugolino da Milano vi immortala il processionale religioso che, la sera della vigilia di Ferragosto, attraversava le vie del centro storico per portare doni fino in Cattedrale, in onore della Vergine Maria patrona della città". La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti i contradaioli ma chiunque potrà unirsi alla compagnia biancoceleste che prenderà le mosse alle ore 15 dalla sede di via Brunforte, accanto alla Porta di Santa Caterina, con direzione Girfalco: "Ad attenderci al Museo Diocesano dove è conservato il messale - ha concluso Letizia Luzi, responsabile delle cerimoniere e membro del gruppo eventi - ci sarà il regista del Palio, Adolfo Leoni che ci accompagnerà nella visita alla Cattedrale. Conosceremo le vicende degli Sforza e molto altro".