’Dr. Azzardo e Mr. Scan’ . Incontro con Paolo Nanni sul pericolo ludopatia

Importante appuntamento per la prevenzione domani a Monte Urano. Alle 18 al Centro Domenico Fantini, in Piazzale Don Cesare Celsi, è in programma l’incontro divulgativo "Dr. Azzardo e Mr. Scan" con il comunicatore Paolo Nanni. Un’importante occasione per riflettere insieme sui pericoli del gioco d’azzardo tradizionale che vanno dai scommesse, alle slot fino anche ai gratta vinci; ma sarà anche l’occasione per porre l’attenzione sulle nuove truffe online (le scam appunto) che ogni giorno vanno a minacciare la sicurezza di ognuno di noi. Le tecniche dei malintenzionati sono sempre più sofisticate e subdole, per questo motivo occorre sempre più fare attenzione ad ogni singolo dettaglio e ad ogni situazione strana. Informarsi infatti è il primo ma fondamentale passo per difendersi nel modo migliore. Un evento, ovviamente ad ingresso gratuito, promosso nell’ambito del piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico e alle dipendenze digitali. Un pericolo trasversale a tutte le fasce di età con specifiche situazioni differenti e che quindi rende necessaria un’azione informativa e di contrasto.