Fantasanremo, ecco come cambia il regolamento

Via alle iscrizioni al FantaSanremo 2025. Quella di quest’anno però sarà una edizione del fantasy game nato nel Bar Corva della città rivierasca, rinnovata nelle meccaniche di gioco e nel regolamento. Intanto, le squadre passano da 5 a 7 artisti e ogni fantallenatore dovrà schierare una formazione di 5 titolari e 2 riserve, sempre al ‘costo’ di 100 baudi. Gli artisti ‘Titolari’ porteranno alla squadra i punti relativi a bonus e malus di tutto il regolamento, mentre gli artisti ‘Riserve’, guadagneranno o perderanno punti solo grazie a bonus e malus extra specificati nel regolamento.

Non è obbligatorio ma il fantallenatore potrà gestire quotidianamente i propri artisti, sostituire titolari e riserve, dal 12 al 15 febbraio, dalle ore 8 alle 20. Cambia il ruolo del Capitano, che può essere rinominato ogni sera, e cambia il sistema di raddoppio dei suoi punteggi. Gli ideatori di FantaSanremo si sono sbizzarriti a inserire curiose variabili del regolamento per i bonus e i malus, rendendo il gioco più intrigante per i fantallenatori. Il termine ultimo per creare le squadre è fissato al 10 febbraio, alle 23,59, salvo proroghe che, di fatto, sono sempre state concesse vista la massiccia risposta dei giocatori.