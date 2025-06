Terminato domenica scorsa il Festival Nazionale della Comunicazione, un altro se ne avvia nell’arcidiocesi di Fermo. Stavolta, su un tema più specifico: festeggiare i 50 anni di vita del Consultorio Famiglia Nuova. Festeggiare, raccontare, disegnare i progetti per il futuro. Questi sono gli obiettivi che verranno affrontati nel corso di quasi due anni di eventi. Si comincia oggi con un incontro sul tema Percorsi di Bellezza della vita. Si terrà nella Sala San Gregorio di Fermo con inizio alle 17. Molto nutrita la scaletta. Dopo i saluti del presidente di Famiglia Nuova: avvocato Paolo Cerolini, si procederà con una intervista al fondatore del Consultorio: don Vincenzo Marcucci, oggi direttore di Famiglia Nuova e pioniere nel 1976 dei consultori di ispirazione cristiana. Don Marcucci racconterà le attività svolte in questo mezzo secolo di vita. Alla dott.ssa Raffaella Iale, da anni volontaria nel Consultorio, il compito invece di offrire un panorama degli appuntamenti previsti nell’ambito di Ciò che conta festival. Sarà il dr Carlo Cipolletti invece a presentare le opere d’arte, specie quelle del pittore Sigismondo Nardi, e l’architettura della chiesa di San Gregorio che ospiterà il convegno. Alle pareti della Sala è già stata allestita - e sarà presentata - la mostra dal titolo Matermamma curata dalla dott.ssa Resmie Cingolani. Non mancherà la parte musicale proposta dal trio formato da Gloria Strappa (canto), Roberta Di Rosa (violino), Andrea Strappa (tastiera). Previsto anche l’intervento di mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo. Il Consultorio Famiglia Nuova è una associazione di volontariato nata nel 1976 come consultorio privato di ispirazione cristiana. Ad oggi, sono 50 anni che, attraverso le sue sedi di Fermo, Civitanova Marche e Amandola-Servigliano, opera su tutto il territorio della diocesi fermana.