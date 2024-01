Incendio in un casolare: prende fuoco la canna fumaria, muore un 55enne

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 29 gennaio 2024 – Dopo l'incidente stradale mortale avvenuto all'alba a Sant'Elpidio, in cui ha perso la vita un 17enne, un'altra tragedia si è consumata nel pomeriggio all'interno di un'abitazione in via Ariosto, vicino al quartiere elpidiense di Cascinare. Erano da poco passate le 16,30 quando è scoppiato un incendio, all’improvviso, dalla canna fumaria del camino e il fumo e le fiamme hanno invaso in pochi attimi la piccola casa di via Ariosto, all’ingresso dell’abitato di Cascinare dove abitava F.M. 55 anni, con la sua compagna. Vedendo che la situazione si stava facendo preoccupante, la donna ha pensato di uscire dall’abitazione mentre l’uomo ha deciso di restare e, forse, a provare a spegnere l’incendio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco allertati nel frattempo da una vicina di casa che aveva visto la colonna di fumo alzarsi dall’abitazione.

All’arrivo dei soccorsi, dei vigili del fuoco di Fermo e dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Azzurra, i sanitari, vedendo che le condizioni dell’uomo (nel frattempo portato fuori dall’abitazione, mentre procedevano le operazioni di spegnimento dell'incendio) erano fortemente compromesse, hanno anche allertato Icaro che è arrivato sul posto inutilmente visto che per l’uomo non c’era più niente da fare.

La sua compagna, sotto choc è stata soccorsa dai sanitari ma le sue condizioni non destavano preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione insieme al sindaco Alessio Pignotti che, in una giornata, ha dovuto fare i conti con due episodi mortali nel suo territorio, l’uno a distanza di neanche un km dall’altro.