Incidente tra due camion. Uno si ribalta e finisce nella scarpata

Due mezzi pesanti in transito lungo la provinciale Valdaso si sono incrociati ed uno dei due è finito sotto la scarpata capovolto su un lato. L’uomo al volante del camion finito fuori strada, un sessantenne di Silvi Marina, è stato soccorso dal personale del 118 e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’incidente si è verificato ieri mattina lungo la provinciale su territorio comunale di Campofilone. Qui, i due mezzi pesanti che stavano viaggiando in direzioni opposte, per evitare una collisione violenta e darsi spazio percorribile, si sono allargati verso i margini della strada. A scivolare nella scarpata laterale, è stato il mezzo che viaggiava in direzione mare. Immediati i soccorsi prestati sul posto dal personale del 118 e della Croce Verde Valdaso.