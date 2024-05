Iniziati i lavori a Villa Felice: diventerà una ‘Dimora di Charme’

Sono iniziati da pochi giorni a Monteleone di Fermo i lavori del secondo stralcio per il recupero strutturale dello storico palazzo settecentesco denominato Villa Felice, che diverrà una ‘Dimora di Charme’. Il progetto era partito nel 2014 con un primo finanziamento per la ristrutturazione del palazzo storico sito nel borgo di Monteleone di Fermo, con l’intento di trasformarlo appunto in una ‘Dimora di Charme’, ovvero una struttura con destinazione turistica di alta qualità, una residenza dove apprezzate la bellezza dei paesaggi, la qualità della gastronomia locale e la tranquillità dei piccoli borghi. Il palazzo conta complessivamente su vari livelli circa 900 metri quadrati di superficie, compresa una bellissima e ampia terrazza panoramica che offre un suggestivo sguardo sulla vallata, oltre ad un grande parco.

"Il primo stralcio dei lavori era stato terminato tempo fa – spiega il sindaco Marco Fabiani – e grazie all’impegno di quest’Amministrazione siamo riuscito ad ottenere un finanziamento di 600.000 euro che ci permetterà di completare i lavori di restauro del palazzo. Ovviamente poi saranno necessari ulteriori risorse per l’acquisto di arredi e sistemazione degli impianti, ma Villa Felice potrà tornare a rivivere. La consegna del lavori è prevista in 18 mesi, poi provvederemo a preparare un bando per l’assegnazione di Villa Felice alla società o privato che ne farà richiesta in base alle finalità per cui è stata ristrutturata ovvero divenire una struttura con funzione turistica - alberghiera di alta fascia" conclude Fabiani.

L’Amministrazione sta già lavorando allo sviluppo di altri due stralci per completare i lavori: il primo destinato alla realizzazione di una piscina nell’ampia corte a servizio di Villa Felice, il secondo invece destinato alla riqualificazione e riallestimento arboreo del parco.

Alessio Carassai