Intitolata la via centrale del paese a Sandro Pertini

Celebrazioni in onore del 25 Aprile, speciali a Monsampietro Morico, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Claudi, ha intitolato la via centrale del paese, al settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. La cerimonia si è aperta con l’incontro in Comune per ricordare la figura di Pertini, per poi proseguire verso la chiesa di San Francesco e procedere all’intitolazione della via. La festa ha contemporaneamente celebrato il ricordo di tutti coloro che hanno lottato e dato la vita contro l’occupazione nazifascista, per rendere l’Italia un Paese libero e democratico. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini tra cui il presidente Anpi provinciale di Fermo Paolo Scipioni. Nel suo intervento, Claudi ha ricordato il pregio della giornata del 25 Aprile, espressione dei valori custoditi nella lotta per la libertà del popolo italiano, evidenziando come, la vita di Pertini, sia da esempio per tutti i cittadini quale simbolo concreto di continuo impegno a tutela della democrazia, libertà e giustizia sociale. "Perché – si legge nel post affidato alla pagina social del Comune – la libertà e la democrazia vanno conquistate e difese ogni giorno, affinché più nessuno sia costretto a mettere a rischio la sua vita per salvare l’Italia ed il suo popolo’.

Paola Pieragostini