Its Smart Academy di Fermo, il ministro Valditara: “Così l’economia incontra i giovani talenti”

Fermo, 26 febbraio 2025 – Un’università delle professioni, un luogo per costruire il futuro dei giovani secondo il loro talento. Porta il nome del presidente della Repubblica Sandro Pertini il nuovo laboratorio tecnologico di Fermo che da oggi è la sede dell’Its, l’istituto di alta formazione che offre corsi di professionalizzazione post diploma biennali.

L'assessore all'Istruzione Chiara Biondi e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha fatto tappa a Fermo per l'inaugurazione di laboratorio, sala riunioni e cucine dell'Its Smart Academy

Il luogo è l’ex mercato coperto, ristrutturato con fondi regionali, europei e con risorse del Pnrr, un nuovo inizio che è stato salutato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, alla presenza di tutto il mondo istituzionale regionale e locale, con il prefetto Edoardo D’Alascio, il vescovo Rocco Pennacchio, i dirigenti scolastici.

L’Its è la naturale prosecuzione del percorso scolastico composto da 4 anni di scuola superiore e due di specializzazione, dunque è particolarmente lieto di essere a Fermo il ministro Valditara che spiega come sia necessario tenere sempre al centro di ogni progetto formativo i giovani e i loro talenti, le intelligenze tutte diverse che ci sono: "Questo nuovo modello formativo prevede di lavorare a stretto contatto con le aziende per capire di cose c’è bisogno, di far incontrare la domanda dell’economia con i talenti dei giovani. Oggi sono qui perché volevo dare una testimonianza di vicinanza e di forte volontà di garantire ai nostri giovani e ai nostri territori un futuro sempre più importante che arricchisce tutti perché la lotta contro il disagio e la povertà si vince diffondendo ricchezza benessere prosperità occupazione e opportunità”.

Ribadisce che si farà un campus tecnologico e professionale per ogni regione, ci sono 35 milioni dal Governo e altri 100 milioni che pure saranno spesi per questo progetto che amplia le possibilità dei giovani di spostarsi, di studiare ovunque, di crescere con i territori.

Il fermano si candida come sede del campus, Porto Sant’Elpidio ha già il terreno pronto, la discussione è ormai aperta. L’Its Smart Academy di Fermo è stato il primo istituto regionale a credere nella riforma ministeriale del 4 più due.

I corsi che si tengono a Villa Baruchello a Porto Sant’Elpidio sono infatti al secondo anno: ‘Si è rivelata una formula vincente perché la scuola è attenta alle esigenze delle aziende, ha detto Andrea Santori, presidente dell’Its, e spesso si avviano corsi co-progettati con i responsabili delle stesse aziende.

La parte dell’interazione scuola/lavoro ha la sua forza negli stage aziendali di 800 ore suddivise in 400 per ciascuno dei due anni finali, con il 90 per cento di diplomati che trova lavoro subito dopo la fine del percorso.

I nuovi laboratori, l’attivazione delle cucine e dell’area convegni darà un nuovo grande impulso – ha concluso Santori – ad una scuola che sta dando risposte importanti all’economia e al bisogno di lavoro professionalizzante dei ragazzi’. Oggi è stato aperto il piano terra, un grande locale adibito a laboratorio tecnologico polifunzionale che ospiterà mostre espositive, conferenze e convegni, con oltre 300 posti a sedere; all'interno di esso sarà presente anche uno spazio dedicato allo show cooking, il tutto per complessivi 800 metri quadrati. Saranno sistemati anche gli altri piani, per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha raccontato di come l’immobile sia rimasto abbandonato per anni dopo essere stato mercato coperto e con gli Iti Urbani l’Amministrazione Comunale ha attivato interventi di riqualificazione, cui sono seguite la manifestazione d’interesse e l’assegnazione della gestione alla Fondazione ITS (Nuove tecnologie per il made in Italy) presieduta da Andrea Santori per concretizzare una proposta progettuale volta a dare un’offerta formativa con corsi di studio, laboratori, progetti, predisposti sulla base dei reali fabbisogni delle imprese. Un'università delle professioni l'ha definita il sindaco: ‘L'intero ex mercato coperto avrà nuova vita diventando sede di ben sei corsi professionalizzanti per studenti usciti dalle superiori per prepararli al mercato del lavoro e per predisporre dipendenti qualificati in vari settori che oggi soffrono la mancanza di lavoratori formati: dalla calzatura alla meccatronica, dalla cucina alla logistica, ha aggiunto. E nei prossimi mesi si concluderanno i due piani sottostanti’. Angelica Malvatani