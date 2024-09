La Fermana al debutto. Subito la Civitanovese

Subito un derby nel preliminare di Coppa Italia per la Fermana di scena a Civitanova Marche. Gara speciale per la piazza ma anche per i tre volti nuovi di questa primissima parte di stagione. Sia il dg Ruggeri che il ds Paolucci hanno vestito la maglia rossoblù: insieme due anni fa sono saliti dalla Promozione in Eccellenza in rossoblù, poi lo scorso anno altra scalata in alto per Paolucci, da capitano, in D. Poi per entrambi il passaggio alla Fermana. "Civitanova Marche è casa mia – ha sottolineato Paolucci nella conferenza stampa di giovedì – chiaro che saranno sensazioni speciali. Ma tutto quello che è accaduto è noto e io, in ogni cosa, ci metto la faccia sempre. Ho raccontato come sono andate le cose poi ognuno è libero di credere a ciò che vuole. Io sono qui alla Fermana, orgoglioso di esserci, per questa nuova esperienza per la quale do tutto me stesso, mettendo in campo la mia esperienze e le mie conoscenze. La Civitanovese? Si sono rafforzati ma è un gruppo solidi che viene da due promozioni, guidati da un ottimo tecnico e una persona super come Sante Alfonsi. Sono una grande realtà senza dubbio". E’ un ex anche Dario Bolzan che a Civitanova ha giocato nel 2011-2012 proprio a cavallo delle due stagioni in maglia canarina. Sembra un disegno del destino che la loro avventura alla Fermana, vada ad iniziare proprio al Polisportivo di Civitanova Marche. "Sicuramente una partita non banale – commenta alla vigilia Bolzan - la mia prima da allenatore della Fermana: sono un ex calciatore di entrambe le squadre, ma mi distacco da questi aspetti concentrandomi solo su quello che è il giudice di tutto, cioè il rettangolo verde. L’obiettivo mio e dello staff è che i ragazzi domani siano pronti a fare una partita gagliarda, in un campo difficile contro una buonissima squadra. Sappiamo di essere partiti in ritardo, ma con la società, lo staff e la squadra abbiamo già detto di non fasciarci la testa e cercare alibi, con la volontà di lavorare serenamente. A fine partita, qualunque sia il risultato, vorrei essere soddisfatto della prestazione e della voglia messa in campo: sicuramente andremo in ogni stadio a fare la nostra gara, senza speculare o mettere le mani avanti". Alla vigilia della gara di Civitanova sono arrivati altri quattro annunci ufficiali tutti già visti nel test con il Montegiorgio. Si tratta del portiere 2005 Daniel Perri, proveniente dalla Primavera dell’Ancona, dei difensori Luca Cocino, centrale classe 2004 e Bryan Polanco, esterno 2005. Infine il centrocampista classe 200 e fermano doc Edoardo Bartoli, in D con Tolentino, Notaresco e Chieti.

Roberto Cruciani