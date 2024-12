L’arte di Pettinelli: : "Le mie incisioni dedicate alla città"

Crea oggetti artistici con i più svariati materiali di recupero e ha trasformato quello che era un piacevole hobby in una attività commerciale, accostando i prodotti della sua fantasia piante e fiori: ‘Fiori di Mi’, delizioso angolo creativo di Micaela Pettinelli è questo, ma anche molto altro. "Ho pensato di creare, incidendo il legno, una serie di oggetti dedicati a Sant’Elpidio a Mare, dove ho rappresentato luoghi ed eventi della città". Ma aggirarsi tra le sue creazioni, significa imbattersi in una farfalla realizzata tagliando il metallo, in originali (e unici) centrotavola, fuoriporta, quadretti, composizioni in cui il verde viene accostato a materiali di riciclo che riprendono vita. "Ho frequentato l’istituto d’arte e poi il ‘Tarantelli’ e mi sono sempre data da fare per lavorare. Nei momenti di riposo, continuavo a creare questi oggetti unici. E’ stata mia sorella, Marina, a darmi la spinta nel trasformare la mia passione in lavoro".

La scelta di dove concretizzare questo sogno è stata dettata dal cuore e dal coraggio: "Ho scelto di aprire nel centro storico, in questo locale che si affaccia su Piazza Matteotti. Si dice sempre che in centro c’è poco, che va rivitalizzato per cui ho pensato di portarci un pizzico della mia creatività, di oggettistica originale che creo anche su ordinazione, di verde e di floreale" conclude Pettinelli.