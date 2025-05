È morto don Franco Monterubbianesi, addio al fondatore della comunità di Capodarco

Capodarco (Fermo), 27 maggio 2025 – Non se ne vanno davvero certe vite straordinarie, non sarà dimenticato mai Don Franco Monterubbianesi, nella strada che ha tracciato verso la speranza. La salma è esposta nella Cappella della Comunità di Capodarco di Fermo. I funerali si svolgeranno giovedì 29 maggio alle ore 15, nel Duomo di Fermo.

Si è spento ieri il fondatore della comunità di Capodarco, all’età di 94 anni, era tornato a casa l’anno scorso Don Franco Monterubbianesi, qui dove è cominciata la sua utopia senza fine, quella di un mondo senza disuguaglianze. Per tutti è stato il sacerdote che ha speso tutta la sua vita per i fragili, per chi restava indietro, per restituire ai giovani la speranza. Non aveva smesso mai di lottare, di credere che ogni vita meritasse il massimo della dignità e della libertà, della bellezza e, appunto, della speranza.

Negli ultimi anni si spendeva per costruire un futuro degno ai disabili, per una autonomia possibile che passasse anche per la cura dell’ambiente e per l’agricoltura sociale. A lungo era stato a Roma, a curare la sede della comunità, aveva fondato il movimento ‘Ritorno alla terra e l’associazione ‘Noi ragazzi del mondo, per unire i giovani di ogni angolo del pianeta.

A darne notizia sui social il sindaco Paolo Calcinaro che ha commentato: “ Don Vinicio Albanesi ha perso un compagno di viaggio, insieme hanno organizzato un mondo di accoglienza e solidarietà che è stato un modello per tutti".

Franco Monterubbianesi era nato a Fermo il 30 maggio 1931. Diplomato nel 1950 al Liceo classico della città, dove ha frequentato l’Azione cattolica, si è iscrive alla facoltà di medicina a Roma. Nel ’51 è entrato in seminario a Fermo e l’anno dopo grazie a una borsa di studio ha iniziato a frequentare il collegio Capronica a Roma. Ordinato sacerdote nel 1956, lo scorso anno aveva festeggiato proprio a Fermo i suoi 68 anni di sacerdozio. Ha insegnato storia e filosofia al seminario di Fermo e religione all’Istituto Montani della stessa città. Nel Natale del 1966 ha fondato la comunità “Gesù Risorto, la cui prima casa a Capodarco di Fermo si chiamerà “Casa Papa Giovanni”. Da allora si è dedicato completamente alla guida della comunità di cui resta presidente fino al ’94 (mentre lo è fino al ’98 della Comunità Internazionale di Capodarco).