Promozione del territorio. I video di Italia Incoming

Storie per immagini ed emozioni, per raccontare un territorio attraverso le bellezze meno conosciute. È ‘Italia incoming’, il progetto di Piero Evandri che ha messo in piedi una squadra per raccontare in una serie di trasmissioni i comuni delle Marche, con una particolare attenzione a Fermo. Ieri in città il regista delle trasmissioni, Maurilio Sabbatucci, sono 30 le tappe già portate a termine, questa sera su Tv centro Marche l’ultima puntata della stagione dedicata alle Cisterne romane. Nei video le ricette dello chef Pino Rainone, la voce narrante è di Daniela Rinaldi, lo sponsor è l’imprenditore fermano Mauro Monaldi. "Fermo è parte molto importante di questo progetto che lega la cultura, il turismo, l’enogastronomia, commenta il sindaco Paolo Calcinaro Abbiamo cercato il modo per rappresentare al meglio la nostra città. Abbiamo un crescendo di visibilità, c’è una presenza importante di turisti, di stranieri e di scolaresche che stanno visitando la nostra città anche da altre province delle Marche. Ogni occasione di visibilità è per noi ben accetta". Spiega Evandri: "Italia incoming è partito nel 2015, una progettualità in cui toccavamo dieci luoghi tra cui Fermo, a livello nazionale. Poi ho conosciuto Maurilio Sabbatucci che è stato regista della seconda parte di quelle 10 puntate. Avevamo fatto già qualcosa di utile e piacevole dei territori tra Puglia, Marche, Abruzzo e Umbria. Nel 2023 con Mauro Monaldi ci siamo confrontati su promozione e valorizzazione, ha sposato l’idea che ha finanziato. Abbiamo toccato 30 luoghi delle Marche, l’obiettivo è di lavorare per riportare questa idea a livello nazionale. Si è data la possibilità a piccole realtà comunali di far conoscere cose che nemmeno noi conoscevamo. Abbiamo fatto vedere aspetti commerciali, siamo partiti il 2 novembre 2023, domani sera ultima delle 30 puntate dedicata alle cisterne, come la prima puntata cominciata a Fermo con teatro, mappamondo, biblioteca e cisterne, la quarta puntata era a Torre di Palme, mi ha fatto piacere aprire e chiudere con Fermo".

Le puntate si possono rivedere su youtube dalla settimana prossima tutte quante, è un prodotto marchigiano e assolutamente indipendente, a disposizione di chiunque voglia collaborare alla promozione dell’Italia nascosta. Monaldi fa appello agli altri imprenditori del territorio, perché tutti insieme ci si possa impegnare nella promozione di ciò che è bello e importante. "In 20 minuti non era facile condensare tutto quello che si scopriva, aggiunge il regista, abbiamo dato il via e poi si può approfondire, noi abbiamo cercato 3 caratteristiche di ogni territorio. Alzeremo ancora il livello nella prossima stagione, dove aggiungeremo anche gli appuntamenti in programma e punteremo sulla cucina più salutare, uniremo con lo chef il nutrizionista, riscoprire ricette antiche in chiave moderna, più facili e leggere con l’attenzione alla salute". Lo chef Rainone era ai fornelli dello stand della Regione all’Expo di Milano, ha portato i prodotti marchigiani in 690 ambasciate: "Serve la memoria di chi siamo e dobbiamo camminare insieme". L’assessore al turismo Annalisa Cerretani parla della bellezza di fare squadra, con imprenditori e realtà del territorio, è un circolo virtuoso che permette di costruire un’offerta turistica di qualità e una visibilità importante, in Italia e oltre confine.

