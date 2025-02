"Qualche cliente già teme i prezzi"

"Ho avuto sollecitazioni da qualche cliente che vorrebbe ridiscutere le condizioni dei prezzi perché con i dazi subiranno un aumento per cui ci stanno chiedendo se possiamo andargli incontro. Per loro c’è il beneficio che il dollaro rispetto a qualche mese fa, ha recuperato per cui saremo costretti ad accordarmi. Nell’immediato, ho avuto questo tipo di reazione. Per il momento si tratta di non farci trovare impreparati. D’altra parte adesso in America stanno preparando la collezione invernale e devono fare i prezzi per cui, ragionando in prospettiva di eventuali aumenti dei dazi, hanno bisogno di sapere se riusciamo ad andargli incontro sul prezzo e l’orientamento è di accettare".