“Dammi i soldi! Vuoi che ti accoltello?”: rapina al terminal dei bus per 20 euro

Fermo, 22 novembre 2024 - Facendo credere di avere un coltello in tasca lo ha minacciato e rapinato. Il drammatico episodio si è consumato al ‘Terminal Bus’ in via Espedito Tomassini e le tempestive indagini della polizia hanno permesso di identificare e denunciare il rapinatore. Nei guai è finito un 20enne di Torre San Patrizio con l’accusa di aver rapinato un ragazzo di Porto San Giorgio. Tutto è iniziato alle 12.40, quando la vittima si trovava all’interno del ‘Terminal Bus’ per controllare l’orario dei pullman e ha notato due giovani che stavano bivaccando all’interno dell’area adibita a sala d’aspetto, con in mano una bottiglia in vetro di whisky, in evidente stato di ebbrezza. Ad un tratto uno dei due si è alzato in piedi e, con andatura barcollante, si è avvicinato al ragazzo sangiorgese, chiedendogli se potesse dargli del denaro e, al rifiuto, lo sconosciuto lo ha afferrato per un braccio intimandogli con insistenza “Dammi i soldi! Dammi i soldi”. La vittima, non riuscendo a svincolarsi dall’intimidatoria presa del suo aggressore, ha tentato di uscire dalla sala d’aspetto divincolandosi, ma l’aggressore si è messo una mano in tasca e, facendo intendere che avesse un coltello in mano, ha intimato nuovamente: “Dammi i soldi! Vuoi che ti accoltello?”.

A quel punto il giovane sangiorgese, vistosi senza scampo e temendo per la propria incolumità, ha consegnato al rapinatore tutto il denaro che aveva al seguito, cioè una banconota da 20 euro. I due malviventi si sono allontanati, mentre il malcapitato ha contattato il 112. I poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca dei due, mentre altri agenti hanno visionato le i filmati dei sistemi di videosorveglianza, riconoscendo un giovane già noto. Gli agenti hanno quindi fermato il malvivente e lo hanno accompagnato in questura dove è stato sanzionato per ubriachezza e denunciato pe rapina.