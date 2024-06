Restyling digitale per il Comune:: "Più visibilità"

La campagna ’Social media marketing’ lanciata un mese fa dal Comune insieme all’associazione albergatori del Fermano procede cambiando il modo di fare promozione turistica mediante l’uso delle tecnologie più avanzate del digitale. Responsabile del progetto per il Comune è l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, per l’Associazione albergatori il presidente della stessa, Gianluca Vecchi. "Indubbiamente – osserva l’assessore – il web ci dà maggiore visibilità, richiama di più l’attenzione e allo stesso tempo ci rende operativamente più dinamici".

Assessore, l’uso del digitale manda al macero le brochure? "Assolutamente no, il cartaceo è particolarmente utile perché uno se lo mette nella borsetta e lo riporta a casa, facendo indirettamente promozione. Pertanto il web, pur essendo oggi lo strumento di gran lunga più utilizzato. non esclude il cartaceo e viceversa. Sono utili entrambi. Ne sono così convinto che, mentre da un lato partecipo al social media marketing, dall’altro ho disposto la stampa di 5 mila copie di una brochure che distribuiremo questa estate. Tra l’altro si presenta con un’immagine della città rinnovata più bella e colorata e sempre con lo slogan ’Porto San Giorgio, un mare di...’, Gli obiettivi che ci poniamo con la campagna – sottolinea Vecchi – è di far conoscere Porto San Giorgio a più persone possibile e cercare di convincerle che vale la pena visitarla. Attraverso i social media puntiamo ad una interazione strategica più ampia, che serve per coinvolgere una community appassionata alle nostre bellezze. Il visual del brand è stato rinnovato con un design caratterizzato dalla centralità del nome con colori freschi ed attrattivi".

Da ultimo i due responsabili del progetto ’Social media marketing’ rendono poi noto che per consentire a chi arriva a Porto San Giorgio di avere in maniera istantanea un accesso ai canali digitali per conoscere eventi ed opportunità sono stati allestiti tre totem (rispettivamente in piazza Matteotti, in via Oberdan e sul viale Cavallotti). E a giorni ne verranno montati altri due: uno a sud nei pressi del nuovo ponte sul fiume Ete e uno a nord. Ampliare le piattaforme di fruizione della città non solo si garantisce maggiore visibilità ai

luoghi, ma si crea e si rafforza il sentimento di appartenenza al territorio. Attraverso Qr code, link e media differenti sarà possibile vivere una città digitale immersiva e coinvolgente.

Silvio Sebastiani