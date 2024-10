"Riattivati tutti i servizi socio educativi"

Dopo la pausa estiva l’Amministrazione di Montegiorgio riattiva tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia, ma anche attività dedicate alle persone più avanti con gli anni. Un programma illustrato dall’assessore ai servizi sociale Maria Giordana Bacalini, con servizi che sono già stati avviati e altri pronti a partire nel breve periodo. "Il 2 di settembre sono stati aperti il Nido d’infanzia del capoluogo accreditato per 30 posti – commenta Maria Giordana Bacalini – per bambini da 3 mesi a 3 anni e la Sezione primavera della frazione di Piane con 10 posti che accoglie bambini con età compresa fra 24 e 36 mesi. Questi servizi sono una valida risorsa per le famiglie oltre a favorire lo sviluppo psicofisico del minore. Entrambe le strutture attraverso un progetto predisposto dal Comune, saranno gestite dalla Cooperativa sociale ‘Il Faro’ di Macerata. La novità di quest’anno sia per il Nido che per la Sezione primavera, l’introduzione della contribuzione per fasce Isee per facilitare le famiglie più fragili. In concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, sono ripartiti tutti i servizi di assistenza all’autonomia degli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. Un servizio molto importante per supportare il percorso educativo e relazionale degli studenti al fine di agevolarne anche l’autonomia. Sono stati riattivati i servizi di pre scuola in entrambi i plessi delle elementari e il servizio di vigilanza all’ingresso e uscita dalla scuola. Il 16 ottobre, è partito presso il centro sociale ‘Ragnatela’ di Piane il servizio di ‘Centro territoriale’ rivolto a bambini da 6 a 14 anni per aiuto compiti, laboratori e attività ludiche, che si svolgerà ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 e sarà completamente gratuito". Oltre ai giovani l’inizio dell’autunno segna la ripartenza di alcune attività rivolte alla popolazione più matura del paese. "A partire da lunedì 21 ottobre sarà riattivato il corso di attività motoria riabilitativa di gruppo – conclude Bacalini -. L’attività fisica è un sistema utile a migliorare lo stato di salute delle persone anziane, per salvaguardare il benessere psicofisico e non ultimo per socializzare. Il servizio è stato ampiamente sperimentato negli anni scorsi, il corso sarà gestito dall’associazione Affinity Dance e si svolgerà nelle palestre del capoluogo e di Piane, le iscrizioni sono ancora aperte per info 0734-952053".

Alessio Carassai