Sambenedettese iscritta alla Serie C 2025/26: confermata la Licenza Nazionale

Samb iscritta ufficialmente al prossimo campionato di Serie C. Lo rende noto la stessa società rossoblù con una nota stampa che non ammette repliche. "L’U.S. Sambenedettese rende noto che, in data odierna, la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 2025/26. Entrambi gli organi federali, esaminata la documentazione prodotta dalla società rossoblù e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, hanno comunicato che non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026". Una decisione che era scontata anche perché la dirigenza rossoblù aveva presentato tutta la documentazione secondo i crismi di legge. Ora, ufficializzate le iscrizioni si attende solo di conoscere il girone in cui la Samb verrà inserita. L’ipotesi più plausibile è quella che vede la formazione rossoblù nel B, insieme all’Ascoli, con il derby che torna dopo 39 anni. Ma non sono da escludere altri possibili scenari. Ed ora come disse il patriota e scrittore Massimo D’Azeglio "fatta l’Italia ora bisogna fare gli italiani" e cioè costruire una squadra all’altezza del campionato che si andrà a disputare. In tal senso si sta muovendo il diesse Stefano De Angelis che su indicazione di Ottavio Palladini sta cercando di mettere gli uomini giusti al posto giusto.

Al momento la trattativa più calda riguarda il centrocampista del Benevento, ma nella passata stagione alla Recanatese, Vincenzo Alfieri. C’è il gradimento del classe 2002 al trasferimento in rossoblù ma ora il suo agente dovrà trattare con il club sannita per una possibile rescissione del contratto. Una volta attuata potrà chiudere e firmare il contratto con la Samb. Ad un passo dalla definizione anche l’arrivo in rossoblù di Riccardo Vesprini. La Spal ha presentato una domanda di iscrizione incompleta e quindi rischia l’esclusione. Una volta ufficializzata giovedì prossimo 19 giugno nel corso del Consiglio Federale, il giovane terzino si svincolerà e potrà poi passare alla Samb.

In chiusura anche le operazioni che riguardano il centrocampista Riccardo Bongelli e l’attaccante del Bologna Flavio Ferrari. Sabah Kerjota ha allungato il contratto con la Samb fino al 2028, mentre a breve ci saranno le firme fino al giugno 2026 di Simone Paolini e Nazzareno Battista. Nei prossimi giorni si attendono le risposte di Kevin Candellori e Umberto Eusepi in merito alla proposta della Samb di prolungare il contratto fino al 2027. Se non dovesse accadere andrebbero in scadenza nel giugno 2026. Il diesse rossoblù è poi sempre alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Gennari passato alla Pistoiese.

Benedetto Marinangeli