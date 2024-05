Si corre la ’Run&Smile’: "Puntiamo a 1.500 atleti"

Run&Smile. Corri e sorridi è la simpatica denominazione della manifestazione podistica di cui il prossimo 2 giugno l’associazione Porto San Giorgio Runners organizza la nona edizione. Run & Smile rende bene lo spirito di inclusione di socialità che la ratterizza. Oltre a questo, a rendere unica Run & Smile sono la coincidenza con la festa della Repubblica, il fatto che si svolga una iniziativa a scopo benefico a favore della Croce Azzurra e dell’associazione 12 mesi che assiste famiglie di bambini con problemi nei primi mesi di vita. Importantissimo poi il collegamento di Run & Smile con la Referee Run la corsa di campionato degli arbitri che disputerà a Porto San Giorgio il 2 giugno l’ultima tappa, attribuendo alla corsa sangiorgese un respiro nazionale. Psg Runners il 2 giugno propone tre diversi tipi di gare: 10,01 km di corsa competitiva rivolta agli atleti tesserati, valevole come campionato regionale assoluto e come master terza prova campionato di società; 10 km di corsa non competitiva cronometrata e la Family Run la camminata ludico-.motoria di 3,5 e 10 km. Andrea Iommi referente dell’associazione Psg Runners dichiara: "In ogni edizione raccogliamo un numero sempre maggiore di iscrizioni provenienti per lo più da Umbria, Toscana e Lazio. L’anno scorso ne abbiamo avute circa 1,200 quest’anno puntiamo ad averne sulle 1.500".

Chi si iscrive avrà in dotazione un kit formato da una t-shirt, un paio di occhiali da sole, un pacco di maccheroncini di Campofilone, una bottiglia di birra. Ci si può iscrivere online al sito www.icron.it fino al 31 costo è 10 euro di cui 1 euro per beneficenza, Secondo l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, la Psg Runners è una società giovane che però ha già compiuto dei passi significativo in avanti in termini organizzativi e di proposta. La consigliera regionale, Jessica Marcozzi, plaude alla manifestazione divenuta di carattere guadagnandosi il patrocinio della Regione. Il patrocinio è arrivato anche da Banca Macerata il cui direttore Marco Tortù che il suo istituto è vicino ad eventi ed associazioni che promuovono valori sani. La corsa ha anche valore sociale dato che il suo lo scopo sarà anche quello dell’inclusione, alla corsa interverranno anche disabili accompagnati dall’associazione Filippidr e dalla fermana calcio soccer. Conclude il sindaco: "Io ho visto nascere questa manifestazione. Quando si parla di sport non si può non fare riferimenti alla salute al benessere, al sociale al territorio".

Silvio Sebastiani