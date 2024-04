Talenti in erba per il circolo. Porto San Giorgio

Vittorio Ruggeri, Edoardo Basili, Paolo ed Alessandro Andolfi sono i quattro maggiori protagonisti della vittoria della coppa delle province tra la provincia di Ascoli Piceno e quella di Perugia per cinque a quattro e Ascoli contro Macerata per cinque a due che permettono alla stessa provincia di Ascoli Piceno di qualificarsi per la fase successiva di macro area con Toscana, Lazio e Sardegna. I quattro ragazzini categoria under 10 del circolo tennis Porto San Giorgio sono fra i migliori ragazzi della regione Marche e del centro Italia: al circolo Porto San Giorgio a breve il 40esimo l torneo internazionale categoria under 12.