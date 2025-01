Tatarov è l’Mvp. Bene Fedrizzi e Demyanenko

Zhukouski 6: porta il suo mattoncino al servizio, chiude con un punto.

Tatarov 8: autentico mattatore di serata, il talento bulgaro è il faro offensivo. La gara cambia volto quando entra in scena, colleziona in totale 19 punti e il titolo di MVP di serata.

Comparoni 6,5: non sempre preciso, ma la sua presenza si fa sentire. Chiude con quattro punti e tante giocate importanti.

Cvanciger 7: gioca al posto dell’infortunato Petkovic e risponde presente. Tanta attenzione e 13 punti con ottime percentuali.

Fedrizzi 7,5: torna via dalla Kioene Arena con 4 ace all’attivo, anche se non sempre le sue forzature al servizio hanno buon esito. Per il resto è sempre un fattore in attacco e in ricezione, 14 punti.

Demyanenko 7,5: un totem sotto rete, oscura la vallata agli attacchi di Padova con tre muri e 16 punti totali. Ogni volta che viene chiamato in causa difficilmente sbaglia.

Antonov 6: entra nelle rotazioni di Ortenzi senza sporcare il suo tabellino.

Mattei 6: gettato nella mischia non sbaglia, risultando preciso al servizio dove piazza un vincente.

Marchiani 6: campo nella fase centrale del match, si fa trovare pronto.

Marchisio (L) 7: dirige magistralmente le operazioni in seconda linea, preciso e puntuale in ricezione, sbaglia pochissimo.

All. Ortenzi 7,5: sapeva di giocarsi tanto sul taraflex patavino, ma la crescita della sua Grottazzolina è evidente. Nonostante una partenza in salita, la squadra non si è scoraggiata e ha continuato a giocare la sua pallavolo invertendo l’inerzia. Precisi in attacco e in ricezione, efficaci al servizio e a muro.