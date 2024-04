Ubriaco danneggia auto in sosta e aggredisce i volontari

Chiamati ad intervenire in emergenza per il soccorso ad un uomo coinvolto in un incidente, vengono aggrediti a calci e pugni dallo stesso uomo bisognoso di cure ed in evidente stato di alterazione alcolica. Il triste episodio vede protagonisti due operatori della Croce Verde Valdaso di Altidona, durante un’operazione svolta nel primo pomeriggio di ieri in un camping ristorante e pesca sportiva, di Altidona. Proprio qui, un 40enne di nazionalità ucraina, alla guida spericolata di una Bmw, percorrendo le vie interne del camping, ha urtato quattro auto parcheggiate ai lati della strada. Da qui, sono subito stati allertati i carabinieri giunti sul posto sia da Fermo che dalla stazione di Pedaso. Con i militari dell’Arma, sono intervenuti anche gli operatori sanitari della Croce Verde Valdaso, pronti a mettere a repentaglio la propria incolumità, pur di rispondere all’etica del servizio che svolgono. Calci e pugni ai volontari, è stata la reazione del 40enne, indomabile nella crisi di violenza. L’uomo, che nell’incidente ha riportato ferite al volto ed escoriazioni, è stato più volte posizionato in barella, da cui si è divincolato, fino a quando gli operatori sono riusciti a caricarlo per il trasporto al pronto soccorso di Fermo. Il tragitto, non è stato semplice però. Il 40enne è tornato a dare in escandescenza, al punto di danneggiare parte della strumentazione interna in ambulanza. A fronte dei tanti disagi, i volontari della Croce Verde Valdaso, hanno portato a termine il loro compito e dopo essere in parte riusciti a schivare calci e pugni, hanno consegnato l’esagitato ubriaco al personale sanitario del pronto soccorso. Con loro, sempre i carabinieri. Paola Pieragostini