Villa Baruchello, finalmente ci siamo

Dopo anni di attesa, durante i quali l’intera area della Villa Baruchello, parco compreso, è stata oggetto di un consistente intervento di riqualificazione, il termine dei lavori è ormai prossimo tanto che l’amministrazione ritiene che dalla metà di giugno quei luoghi potranno tornare a disposizione della collettività. "Il giardino e il bosco della villa sono già tornati fruibili al pubblico e si stanno completando gli ultimi ritocchi. Terminata la messa a dimora del verde – è il resoconto dell’assessore ai lavori pubblici – Andrea Balestrieri - sono state rimosse alcune piante malate e a rischio caduta, riaperti i sentieri che erano stati ostruiti dalla vegetazione". La villa (è comunale) avrà un’illuminazione rinnovata che interessa il bosco, giardino, la scalinata delle sfingi, la fontana (illuminata dall’interno della vasca) e la facciata dell’edificio. "Sono stati previsti cancelli automatizzati temporizzati, con orario di apertura dalle 7 alle 20,30. In questa fase – prosegue Balestrieri - si stanno predisponendo alcune integrazioni al sistema di captazione delle acque per l’irrigazione estiva e si stanno completando gli impianti audio e video della sala conferenze". I lavori hanno consentito di risolvere anche alcuni problemi che si erano creati, col tempo, nella Limonaia "dove si è risolto il problema delle infiltrazioni, così come sono stati effettuati interventi di tinteggiatura, ripristino della pavimentazione. Pavimentata e impermeabilizzata anche la sala del pianoforte". La villa ospiterà (a luglio) la cerimonia regionale di consegna delle Bandiere Gialle Fiab, ma sono in fase di pianificazione appuntamenti culturali per l’estate. Tra questi, figura una mostra evento di due fotografi di rilievo internazionale, Lorenzo Cicconi Massi e Christian Tasso: la progettazione dell’operazione culturale è stata esternalizzata e intanto il Comune sta costituendo reti di partenariato con Pro Loco, San Crispino Eventi e altri soggetti, considerato che l’impegno di spesa è di 120 mila euro (di cui circa la metà potrà essere coperta con finanziamento regionale). "In villa, infine, si potranno celebrare matrimoni civili e – afferma Balestrieri – sarà di sicuro una location molto richiesta". "Villa Baruchello è uno dei luoghi simbolo della nostra città, merita di tornare a splendere e ospitare eventi che qualifichino l’immagine della città" conclude il sindaco Massimiliano Ciarpella.

Marisa Colibazzi