Montegiorgio (Fermo), 20 settembre 2018 - Piomba l'ombra del ritiro della corona su Carlotta Maggiorana, la neo Miss Italia 2018 di Montegiorgio di Fermo. Lo deciderà entro cinque giorni la Miren, la società che gestisce Miss Italia.

L’organizzazione si avvale di una Commissione di garanzia incaricata di valutare i requisiti di idoneità della vincitrice del concorso, alla luce di alcune foto della ragazza nuda pubblicate dal settimanale Oggi.

L’articolo 8 del regolamento del più importante concorso di bellezza italiano, al punto f, che riguarda i requisiti per l’ammissione, recita che le ragazze non devono «essere state mai ritratte, per propria volontà o comunque col proprio consenso, in pose di nudo o in ogni caso sconvenientiì».

Ecco, Del Moro, lo storico titolare dell’agenzia Pai di San Benedetto che cura Miss Italia per le Marche, taglia corto sulla questione, proprio partendo dal testo. «Quelli che riguardano Carlotta sono scatti rubati e non legati ad un servizio fotografico professionale. Mi sono anche confrontato con gli avvocati della manifestazione, mi hanno rassicurato e assicurato che la corona di Miss Italia non è a rischio». In effetti le immagini pubblicate ritraggono Carlotta con il lato B, ma è evidente che lo scatto è «rubato» e senza il suo consenso dato che la Maggiorana è di spalle e lontana.

Carlotta non l’ha presa bene, gli amici riferiscono che le è scappata qualche lacrima e avrebbe commentato: «E’ una cattiveria. Sono foto estorte, di cui va verificata la veridicità».

