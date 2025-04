A Maccapani e Paganini il titolo di campioni italiani al Pala Vesuvio

Ci sono eventi capaci di unire tutti trasversalmente, al di là del club di appartenenza e della disciplina praticata. Momenti che trascendono il semplice agonismo. Domenica sera, al Pala Vesuvio di Ponticelli, l’intera comunità del Ju Jitsu italiano è stata rapita dalla straordinaria performance di Francesca Maccapani e Lorenzo Paganini. La coppia Shinsen, allenata a Lagosanto da Alberto Gambetta, ha conquistato il prestigioso titolo di Campioni Italiani nella categoria Inclusive Self-Defense Cognitive Mix della FIJLKAM. Una categoria in cui chi affronta ogni giorno le proprie fragilità ha la possibilità di misurarsi con sé stesso, prima di tutto, e poi con gli altri; di dimostrare che i presunti limiti possono diventare il terreno fertile su cui coltivare grandi successi. Grazie a questo straordinario risultato, Francesca e Lorenzo si sono inoltre guadagnati l’accesso diretto alla Nazionale Italiana di Ju Jitsu per disputare i prossimi Campionati Europei. Il loro percorso è stato lungo e impegnativo: due anni di lavoro costante con il loro allenatore, due anni di sfide, crescita e dedizione. Hanno affrontato ogni prova con determinazione, fino a raggiungere l’apice della loro preparazione in una serata che ha rappresentato la celebrazione di un cammino esemplare.