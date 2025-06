Addio a Balboni, storico presidente della Bocciofila

Lutto nel Centese per Carlo Balboni, conosciuto da tutti come ‘Charlie’. Si è spento sabato all’età di 81 anni e sarà possibile dargli l’ultimo saluto domani alle 16.30 nella chiesa di Renazzo. Balboni era molto conosciuto sia in campo politico che sportivo. Ha sempre avuto un forte senso di appartenenza alla sua comunità, dimostrando grande impegno nella vita pubblica e sociale del territorio.

In ambito politico, si è distinto per la sua partecipazione attiva a livello locale: ha infatti ricoperto il ruolo di consigliere comunale all’interno del gruppo Alleanza per Cento, contribuendo con passione al dibattito amministrativo e alle decisioni che riguardavano la città.

Il suo impegno non si è limitato alla politica. Dal 2007 al 2017 ha guidato con dedizione la Bocciofila Centese, ricoprendo per un intero decennio il ruolo di presidente. Durante la sua presidenza, l’associazione ha vissuto momenti di grande vivacità, diventando un punto di riferimento per molti cittadini e appassionati di questo sport. Era anche un apprezzato colombofilo, conosciuto e stimato nell’ambiente.