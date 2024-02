"Adottare un cane anziano è un gesto di generosità"

Caro Carlino,

vorrei prendere spunto da unapiccola una storia a lieto fine. Minerva, una cagnolina di 16 anni, ha passato tutta la vita in gabbia. Ha aspettato a lungo una famiglia e finalmente una splendida anima di Ferrara ha deciso di adottarla nonostante la sua età.

Adottare un cane o un gatto anziano è un gesto di grande generosità. Riguardo all’aspettativa di vita cosa importa quanti anni il “nonnino” potrà stare vicino al suo nuovo amico o amica? L’affetto sincero non si misura nella quantità di giorni, ore e minuti, ma nell’intensità del sentimento il quale fa sì che un’ora diventi lunga come un giorno, e un giorno come un anno intero. Sarà quindi un tempo bellissimo e indimenticabile, anche se forse breve, quello trascorso in compagnia di un cane anziano buono e affettuoso. Assicurate al un animale anziano le attenzioni e le cure necessarie è un gesto di grande generosità, che lui saprà ripagare con il suo grande cuore. Una bestiolina dal passato difficile che trova finalmente una persona amorevole, mostra ancora più attaccamento nei confronti del suo “salvatore”. Un grazie sincero va a tutti i volontari e a quelle strutture che ogni giorno si prendono cura di cani, gatti ed animali in difficoltà. Grazie per la pubblicazione della lettera, saluto tutta la redazione.

Giacomo Gelmi