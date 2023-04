Ferrara, aggredisce a pugni il medico del pronto soccorso di Cento: arrestato dai carabinieri

Cento (Ferrara), 30 aprile 2023 - Ancora violenza nei pronto soccorso degli ospedali. Stavolta è accaduto a Cento, nel Ferrarese: un uomo ha colpito con un pugno il medico di turno al Pronto Soccorso dell'Ospedale perché, a suo dire, sarebbe stato responsabile della lunga attesa prima di essere visitato.

L'aggressore è un 56enne centese, arrestato dai Carabinieri a seguito dell'aggressione al dottore, che è rimasto ferito a una spalla.

Oltretutto l'uomo era in attesa al Pronto Soccorso in codice azzurro - ossia come paziente con urgenza differibile – e dopo l'aggressione al medico è stato bloccato dai militari intervenuti sul posto a richiesta dei sanitari. Il centese, è stato dichiarato in arresto, in flagranza, con l'accusa di violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio e dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà in attesa del processo con rito ordinario.