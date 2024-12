Aiuti alle famiglie bisognose. Donati alimentari e detersivi

Una sinergia che si rinnova nel segno della solidarietà e del sostegno ai nuclei familiari meno abbienti. Nei giorni scorsi il Club 41 Ferrara 6 ha provveduto a donare al Centro di Solidarietà Carità oltre 100 litri di olio e oltre 300 flaconi fra docciaschiuma e detersivi, da destinare alle famiglie più svantaggiate assistite sul territorio comunale. Il gesto, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, si è concretizzato nella consegna dei beni di cui il Centro di Solidarietà Carità aveva maggiore esigenza.

"Iniziative di questo genere – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti – dimostrano che i cittadini più fragili non sono soli e riceveranno un aiuto concreto anche per questo Natale. Ringrazio il Club 41 per l’ennesima iniziativa fondata sui sani principi della solidarietà, che consente agli encomiabili volontari del Centro di Solidarietà Carità di continuare a sostenere efficacemente le famiglie più vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico. Il contributo che viene offerto alla comunità, da parte di sempre più numerose realtà associative, è un esempio di responsabilità che fa bene alla crescita della coesione sociale del nostro territorio".

Grazie alla donazione verranno assistite circa 300 persone in fase di individuazione da parte del Centro di Solidarietà Carità. "Ringraziamo il Club 41 – hanno detto il presidente ed il responsabile del “Settore Famiglie” del Centro di Solidarietà Carità Fabrizio Fabrizi e Massimo Travasoni –, che si dimostra attento ai bisogni della nostra associazione. Questo gesto consentirà a diverse famiglie di passare un Natale migliore rispetto a quello che avrebbero trascorso".

"Da anni – hanno sottolineato Francesco Panebianco e Martin Dallago, presidente e segretario del Club 41 Ferrara 6 – il nostro sodalizio collabora con l’amministrazione e con l’assessore Coletti. Così abbiamo colto le esigenze del Centro di Solidarietà di Carità e abbiamo provveduto a donare quanto serviva. Come Club 41 siamo sempre pronti a metterci a disposizione del territorio".