Al parco Massari migranti e inclusione

Lista civica Anselmo sindaco. Domani, alle 18, al parco Massari nel bar central park, si discute su ’Quali sono le origini storiche della teoria del complotto sulla sostituzione etnica? Cosa significa, invece, vivere in società multiculturali in cui le differenze sono una fonte di ricchezza? Come sviluppare politiche urbane capaci di favorire l’inclusione di migranti e rifugiati? Intervengono Adam Atik, candidato della lista civic a e presidente dell’associazione Cittadini del mondo, Guido Barbujani, professore, Marco Aime, università di Genova.