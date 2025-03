Boom in spiaggia, è voglia di mare. Ma c’è chi preferisce la campagna. A spasso tra 20mila tulipani in fiore

Caterina Scaramagli, 40 anni, non lo dice con un fiore ma con 20mila, 20mila tulipani. Che ha piantato, l’idea è stata della sua amica Laura Mastellari, ad ottobre e che adesso sono sbocciati. Una distesa rossa, gialla, viola, anche bianca. "E’ un modo per valorizzare il nostro territorio, per farlo scoprire. Qui vicino c’è al il museo che racconta il mondo agricolo ferrarese, dove ci sono le tracce della storia rurale del nostro territorio, racconta la vita delle campagne tra ‘800 e ‘900. Vogliamo creare un circuito per quei turisti che amano itinerari lenti, slow, nel cuore della campagna", spiega la titolare dell’agriturismo La Torretta, al suo fianco il fratello Marco. Lavorava in una grande città Caterina, poi ha scelto per una serie di motivi di tornare dove sono le sue radici. "Qui è un paradiso", sottolinea entusiasta. Un paradiso per i turisti che si sono presentati a bordo campo, davanti a quella distesa che guarda un po’ all’Olanda ma che racconta una storia tutta made in Fe, che ha come ingredienti una buona dose di fantasia al color rosa. E’ donna l’idea che ha dato vita a quei filari che si perdono all’orizzonte. "I turisti possono passeggiare tra i 20.000 tulipani in fiore", precisa. E c’è il picnic. "Abbiamo le ’Bulbo box’ per il pranzo, si può consumare nel campo di tulipani. E’ possibile fare una pausa dolce con torte fatte in casa e assaporare il nostro latte rosa tulipano", illustra ancora. Rosa è appunto l’idea, che porta la firma di Caterina Scaramagli e Laura Mastellari. "Laura è una fiorista, fino a qualche anno fa aveva un campo di tulipani e una bulbo roulotte a San Martino. Abbiamo unito le forze, a ottobre abbiamo seminato il terreno. Adesso sono fioriti, uno spettacolo meraviglioso".

A portata di mano. "I turisti possono raccogliere i tulipani, spieghiamo loro come si fa, tra l’altro adesso che il terreno è ancora bagnato per le piogge è facile. Lo estraggono con le loro mani, poi noi lo confezioniamo. Se li portano a casa per pochi euro". Si chiama autoraccolta, in una lavagnetta ci sono i prezzi. Nel campo, per creare un po’ d’atmosfera contadina, hanno messo anche una casetta in miniatura. In fondo c’è la bulbo roulotte. "E’ bella, l’abbiamo tenuta", precisa. Prossimo appuntamento per chi vuole fare quattro passi tra i tulipani, 5-6 e 12-13 aprile. "Un’occasione per scoprire la bellezza della primavera ferrarese, le nostre tradizioni".

Mario Bovenzi