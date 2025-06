Camion esce di strada e finisce nella scarpata. Ferito l’autista e traffico in tilt per un’ora

Un camion sull’A13 è uscito di strada finendo in una scarpata nelle vicinanze del casello autostradale di Ferrara Sud. L’autista alla guida è uscito dall’abitacolo senza aver riportato ferite gravi. Soltanto dei traumi per il conducente. Il mezzo pesante, invece, ha subito gravi danni con la parte anteriore quasi distrutta. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Altedo e i vigili del fuoco. Non ci sono verificati particolari problemi alla circolazione. Gli agenti della polstrada hanno subito verificato che l’autista del mezzo pesante non fosse ferito gravemente, poi si sono occupati di mettere in sicurezza l’area dove il bisonte della strada ha abbattuto la recinzione finendo nella scarpata. Sulla dinamica dell’incidente, per ora soltanto ipotesi: l’origine del sinistro potrebbe essere una banale disattenzione oppure uno degli pneumatici che sarebbe esploso. Sono soltanto ipotesi che dovranno essere confermate dalla polstrada.