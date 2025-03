Chiusa la falla nell’argine del Reno . Il sindaco: "Intervento immediato"

È passata in Consiglio la richiesta per aprire, a Campotto, un ufficio relazioni col pubblico. Ma non sarà facile visto che non c’è la banda larga. Intanto, la pioggia dell’ultima ondata di maltempo ha fatto gonfiare i corsi d’acqua. Mercoledì pomeriggio alcuni residenti hanno segnalato al comune di Argenta un piccolo smottamento sul lato di argine di Reno a fronte di via Rossini, ad Argenta. Il sindaco Andrea Baldini rassicura la popolazione: "Abbiamo subito avvisato l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, che è già sul posto per il ripristino". Al sospiro di sollievo si aggiunge la protesta di un residente della frazione di Campotto, la più colpita: "E’ da agosto del 2024 che continuo a segnalare che da noi sta smottando un argine intero ma nessuno fa niente… L’ho segnalato alla Regione, alla Protezione civile, alla Consorzio di bonifica e anche al Comune e purtroppo questa sarebbe la seconda volta che veniamo alluvionati. Mi fa piacere che almeno in alcune zone gli interventi siano tempestivi. Purtroppo noi di Campotto siamo abbandonati al nostro destino…". La tragedia di Campotto devastata e isolata è stata al centro del dibattito consiliare dell’altra sera. Nelle comunicazioni introduttive il sindaco Andrea Baldini ha ricordato la visita ad Argenta del 27 febbraio del commissario alla ricostruzione post alluvione, l’ingegnere Fabrizio Curcio, insieme a Manuela Rontini, sottosegretaria della regionevvvbvbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbb , alle rappresentanze politiche regionali, alle forze dell’ordine e alla struttura tecnica del Comune, della Provincia e della Regione. "In quell’occasione - ha ricordato - abbiamo fatto i necessari sopralluoghi alle aree colpite e alle infrastrutture da ricostruire, e impegnato il commissario e la Regione in un confronto con le imprese agricole. Il lavoro di oggi è ricostruire, ma anche ripensare il nostro territorio: il suo modello idraulico, il nostro modo di viverlo". Solo briciole ai residenti per quanto riguarda i ristori per i danni e il taglio delle tasse comunali per la frazione di Campotto, a parte uno sconto sulla Tari per le attività produttive e un po’ di arredo urbano. Per quanto riguarda le risorse, ci sono 45 milioni messi a disposizione per l’intera Emilia-Romagna per le alluvioni: per Campotto potrebbero esserci 2 milioni supplementari, promessi da Curcio.

Franco Vanini