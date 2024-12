"Dalla Legge di Bilancio un contributo per Vigarano"

Arriva dal deputato della Lega e sindaco di Vigarano, Davide Bergamini, la notizia dell’approvazione di un ordine del giorno che prevede l’inserimento nella Legge di Bilancio di un contributo di 150 mila euro destinato al comune vigaranese appunto.

"Queste risorse rappresentano un aiuto significativo verso l’obiettivo di rendere il nostro territorio sempre più sicuro – dice Bergamini (nella foto) –. I fondi stanziati saranno fondamentali per garantire maggior sicurezza del territorio, che potrà tradursi in nuovi sistemi di videosorveglianza o altre soluzioni utili a garantire una maggiore sicurezza per il nostro comune e i nostri cittadini.

La sicurezza è una priorità assoluta e questo stanziamento è una dimostrazione concreta della vicinanza del Governo ai territori e alle loro esigenze specifiche. Questo risultato non solo sottolinea l’attenzione verso le comunità locali, ma conferma l’impegno della Lega e del Governo nel promuovere interventi concreti a favore della sicurezza e del benessere delle persone.

Questo è solo un punto di partenza e dimostra l’utile sinergia tra la nostra amministrazione e il governo centrale. Continueremo a lavorare con determinazione per rendere Vigarano un luogo sempre più sicuro e vivibile".