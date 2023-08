Donazione Vigarano alla Libreria Alluvionata di Lugo: "Oltre ai Soldi, un Baule di Testi"

Da Vigarano alla Romagna un dono ad una libreria di Lugo, colpito dall’alluvione, dall’associazione "Vigarano Commercio 2000" che aveva organizzato la raccolta fondi "Adotta un negozio alluvionato della Romagna". Nei giorni scorsi, a nome dei commercianti, la presidente Lucia Montori e Antonella Marchesi hanno consegnato la somma raccolta, alla Libreria ‘Alfabeta’ di Lugo. "Abbiamo donato ai due titolari Marinella e Massimo – racconta la presidente – grazie a tutti quanti hanno contribuito, la somma di 750 euro e un baule della macchina pieno di libri, per il loro mercatino". Massimo e Marinella hanno raccontato che "Nei primi giorni dopo l’alluvione lo sconforto era tantissimo – hanno spiegato - e l’idea di non riaprire più è balenata nelle nostre menti più volte". Centinaia di libri, quaderni, materiale di cancelleria, computer, scrivanie, impianti elettrici: tutto rovinato e destinato al macero. Un metro e mezzo di acqua e fango ha invaso la loro libreria e cartolibreria. "Poi – hanno spiegato - la solidarietà dei clienti, della popolazione, delle case editrici, di personaggi famosi, di associazioni ci hanno dato la forza e lo spirito per ripartire". Ripulito il negozio dal fango, hanno rifatto le porte, l’impianto elettrico, hanno ripristinato i computer e riacquistato prodotti per riaprire, concentrandosi per ora sull’ inizio dell’anno scolastico e pian piano rifornendo la libreria. "Nel frattempo con i libri infangati ma ancora leggibili – racconta Lucia Montori - hanno creato un mercatino ad offerta libera per recuperare altri fondi. Ora in questo mercatino saranno presenti anche le centinaia di libri che sono stati raccolti da Vigarano Commercio 2000 tra i propri conoscenti". Ha partecipato alla consegna dei fondi anche l’assessora di Lugo Anna Giulia Gallegatti, che ha portato il saluto e i ringraziamenti del Comune.

cl.f.