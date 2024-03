Droga, aumenta l’uso di sostanze: è allarme

Domani sarà la giornata del convegno ’Nuove e vecchie droghe: un pericolo da affrontare tutti assieme’. L’incontro si terrà nella sala conferenze dell’Accademia delle Scienze (via del Gregorio 13). Presenti vari ospiti che parleranno del problema, fornendo i dati aggiornati dei vari report sul consumo di droghe. A moderare l’evento sarà Luigi Grassi, professore di Psichiatria dell’Università di Ferrara. "Si tratta di un fenomeno molto attenzionato – spiega Matteo Marti del Centro Collaborativo Dpa della presidenza del Consiglio dei ministri – con un aumento delle intossicazioni e dei sequestri".

I dati degli scorsi anni non erano dei più confortanti, per esempio nel 2021 sul nostro territorio le persone in cura al Serd per l’uso di sostanze stupefacenti sono state 994, di cui il 73% si trovava in cura da dipendenze gravi. L’83% era composto da uomini, mentre il restante 17% da donne, che abusavano maggiormente di eroina rispetto alle altre sostanze. Secondo i dati dell’Ausl la cocaina era in gran parte consumata dagli uomini (85%), contro il 15% del genere femminile. Per la cannabis, la percentuale delle donne che ne faceva uso era del 14%, con la quota restante costituita dagli uomini. Domani verranno analizzati i dati dell’ultimo periodo che potrebbe vedere un aumento dell’uso di cocaina e crack. Al convegno ci saranno vari esperti, come Giovanni Serpelloni, Franca Emanuelli, Roberto Zoppellari e Luisa Garofani. I saluti introduttivi saranno affidati al presidente dell’Accademia delle Scienze, al prefetto Massimo Marchesiello e all’assesore alla Cultura Marco Gulinelli.