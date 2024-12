Droga e alcol, la prevezione. Intesa tra le polizie locali

CENTOUnire le forze per prevenire gli incidenti stradali troppo spesso causati da abusi di alcol e droga. È stato approvato dalla Giunta la bozza dell’accordo per il progetto di collaborazione, in forma sperimentale, delle polizie locali di Cento e Alto Ferrarese, in materia di prevenzione degli incidenti stradali, alcol e droga correlati. Con questa decisione, si compie un ulteriore passo avanti nell’ambito del progetto di mandato Smart sulla sicurezza urbana integrata, in particolare sulla prevenzione degli incidenti stradali. Questo accordo costituisce una delle azioni previste dallo specifico progetto "Incidenti stradali alcol e droga correlati – Strategie organizzative condivise e collaborazione tra Corpi di polizia locale" presentato dal Comune di Cento alla Regione Emilia Romagna e da questa finanziato nell’ambito del bando che concede contributi per la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.

Più in dettaglio, il progetto della polizia locale di Cento prevede che, in collaborazione con i colleghi dell’Alto Ferrarese, che hanno presentato analogo progetto, vengano svolti servizi serali congiunti di controllo e prevenzione per il contrasto della guida sotto l’influenza dell’alcool e o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti che si inseriranno, per Cento, nell’ambito dell’attività della polizia locale, che da alcuni anni svolge servizi serali di pattugliamento e controllo dedicati in modo specifico alla prevenzione e contrasto di questo fenomeno.

Il progetto prevede anche ulteriori attività, come l’acquisto di un dispositivo di controllo preliminare della presenza nell’organismo di sostanze stupefacenti, di un’autovettura dedicata, la formazione congiunta per gli operatori dei due Corpi di Polizia, la promozione di campagne informative con distribuzione di depliant e alcooltest monouso, sia nei punti di aggregazione giovanile sia su strada durante i servizi e incontri per la cittadinanza.

"Vogliamo non rafforzare il controllo sul territorio e promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione – dice l’assessore alla sicurezza, Mario Pedaci - Il lavoro congiunto consentirà di ottimizzare le risorse e di ampliare la capacità operativa, garantendo un controllo più capillare e incisivo". Attività che saranno svolte alla luce delle recenti ed importanti modifiche apportate al Codice della strada in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, andando a fornire le opportune informazioni. "E’ un ulteriore passo verso una maggiore sicurezza per tutti – chiude il sindaco Edoardo Accorsi - La collaborazione tra Comuni e polizie locali dimostra come unire le forze possa portare a risultati concreti".