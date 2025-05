Due prof di corsa la notte nei boschi: "Mano nella mano al traguardo"

Di corsa la notte nei boschi, sotto un tetto di stelle. E’ l’impresa di Fabio Poletti e Eleonora Roncarati, professori dell’istituto Rita Levi Montalcini di Argenta che hanno tagliato il traguardo dopo tre ore e 23 chilometri di terreno accidentato.

Si chiama ’Trail di Felino’ la competizione che si svolge nel paese in provincia di Parma. Dalla cittadina prendono il nome il salame ed anche la gara. Il trail running, gara di endurance che va percorsa rigorosamente a coppie (è scritto nero su bianco nel regolamento) si corre di notte, lungo un percorso che si snoda tra boschi, strade bianche e colline, 880 metri di dislivello. Tra le ottanta coppie c’erano anche i nostri eroi, al traguardo con il pollice alzato. Su un cartone la frase, "Gli insegnanti ci sono sempre".

"Quante emozioni" dice il professor Poletti. "Fare il percorso in mezzo al bosco, nel buio della notte, sotto la luna e le stelle, in discesa, in salita, darsi la voce ed esclamare ’Ci sei?’, ’Tutto a posto?’ è stato suggestivo", aggiunge Eleonora Roncarati. "Arrivare insieme dandoci la mano, con le braccia alzate, come se avessimo vinto il mondiale" continua sorridendo.

"Abbiamo voluto partecipare in coppia in rappresentanza del nostro istituto perché crediamo che nella scuola e in una gara gli elementi vincenti che ti fanno arrivare al traguardo siano gli stessi, la solidarietà, il lavoro di squadra e l’aiuto reciproco. Capacità, queste, che quotidianamente mettiamo in atto nel nostro difficile lavoro di insegnanti e, in generale, nell’istituto. E’ la scuola il luogo nel quale si cammina, si corre, si fatica insieme ai colleghi per raggiungere l’obiettivo comune, mano nella mano, il successo formativo di studenti e studentesse".

Non finisce qui, c’è già un’idea nel cassetto. Estendere la partecipazione ad altri colleghi. "L’anno prossimo speriamo che le coppie siano più numerose". E’ già tempo di iscrizioni.