È scomparso Mario Pirani: "Era sempre attivo nel sociale"

CENTO

All’età di 84 anni, mercoledì è scomparso Mario Pirani, una tra le figure più conosciute dalla piazza centese per le sue tante attività in varie associazioni. A dare l’annuncio è stato il figlio Lucio sui social e la notizia è presto rimbalzata in città, con tantissimi messaggi di cordoglio in poco tempo. "Mio padre Mario ci ha lasciati – ha scritto - Un ultimo saluto sarà domani presso la chiesa di San Biagio alle 10. Buon viaggio papà…" Sarà infatti quello il momento di cordoglio per salutare questa figura tanto conosciuta e che era sempre presente in tutte le manifestazioni locali. E In sua memoria, la famiglia chiede non fiori ma opere di bene. Tanti i ricordi della gente. "Quando era in Avis ci siamo conosciuti stimati rispettati e quante risate – scrive Marzia Patino – è sempre stata una bella persona, simpatico, gentile e operoso". "Un grande amico – aggiungono i Toponi - e indimenticabile nei panni del Re del nostro Carnevale". Attivissimo nelle varie realtà locali" "Una notizia che addolora profondamente – dice Rita Gallerani di CSV Terre Estensi - un buon amico per tutte le associazioni per cui si è speso per anni. Il volontariato non ti dimenticherà". E lo si ricorda anche nel mondo degli sbandieratori, fiero con il suo abito d’epoca nei panni del Governatore con l’associazione Antiche Terre del Gambero e attivissimo anche al Centro Anziani. "Un grande uomo, persona splendida – è il pensiero di tutti -sempre pronto e disponibile a dare una mano e una parola di conforto e sempre disponibile nel volontariato".

l.g.