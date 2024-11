Fine settimana al Cinema Boldini. Ecco la rassegna ’Mastroianni 100’

Prende avvio un fine settimana all’insegna dei restauri della Cineteca di Bologna dedicati a Marcello Mastroianni. La programmazione del Cinema Boldini in Sala Estense, promossa da Arci Ferrara con il patrocinio del Comune e di Unife, chiude il mese di novembre con cinque proiezioni in Piazza del Municipio. Tre di quste fanno parte della rassegna ’Mastroianni 100’, con restauri della Cineteca di Bologna. Si inizia oggi con ’8½’ di Federico Fellini e si prosegue domani con ’Matrimonio all’italiana’ di Vittorio De Sica, concludendo domenica con ’Una giornata particolare’ di Ettore Scola. La retrospettiva permette di rivivere tre classici che mettono in risalto l’eclettico talento di Mastroianni. Domenica ci sarà inoltre il ritorno delle matinée del Boldini, con colazione offerta in Sala Estense, grazie alla collaborazione con Krifi e Foggy Mug. La mattinata propone due film d’animazione distribuiti dalla Cineteca di Bologna: ’Gli Smei e gli Smufi’ e ’Bigio Randagio’, ispirati agli albi illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Entrambe le opere affrontano con leggerezza temi universali come l’amicizia, la solidarietà e il superamento dei pregiudizi, offrendo alle famiglie un’esperienza cinematografica divertente e riflessiva.

Lunedì, infine, l’ultima proiezione mensile avrà ingresso gratuito grazie alla collaborazione con Unife per la rassegna ’Italiani senza meta? Stato, Nazione, Patria, Repubblica’. Il film in programma è ’Lamerica’ di Gianni Amelio, introdotto dal professor Andrea Pugiotto. Questo classico del 1994 segue due imprenditori italiani in un’Albania post-comunista, alle prese con una truffa che li porta a confrontarsi con una realtà drammatica e complessa. Attraverso questa storia, Amelio esplora le tematiche dell’identità e delle migrazioni, in sintonia con il focus della rassegna. Le proiezioni serali inizieranno alle 21.15, con apertura porte alle 20.30, mentre la matinée di domenica avrà inizio con la colazione alle 9.30 e la proiezione alle 10.30. I biglietti per la rassegna ’Mastroianni 100’ vengono 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto). Per la matinée, invece, 5 euro (intero) e 3 euro (under 14).