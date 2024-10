Forza Nuova inaugura una sede a Ferrara, scontro con una militante di Avs

Ferrara, 5 ottobre 2024 – Un battibecco per un volantino tra una militante di Avs e un esponente di Forza Nuova ha portato all’intervento di carabinieri e Digos per l’identificazione di entrambi. È quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi davanti alla sede del movimento di estrema destra in via Boldrini.

Cos’è successo

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava regolarmente svolgendo un’attività di volantinaggio distribuendo gli annunci della manifestazione di questo pomeriggio in galleria Matteotti organizzata da forze di centrosinistra e associazioni. A un tratto si sarebbe avvicinata alla sede di Fn, già presidiata dalle forze dell’ordine, trovandosi davanti un militante dell’organizzazione. Tra i due sarebbe quindi nata una discussione, terminata con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Le reazioni

Il caso è diventato immediatamente politico con l’intervento del deputato di Avs Angelo Bonelli, il quale ha annunciato un’interrogazione parlamentare. «Una nostra militante dei Verdi è stata identificata e fermata perché distribuiva un volantino intitolato ‘Antifascisti per Costituzione’ – afferma –. Trovo inaccettabile questo comportamento mentre, alla presenza di Roberto Fiore e Luca Castellini, condannati a otto anni per l’assalto alla Cgil, viene inaugurata la sede di un’organizzazione neofascista».