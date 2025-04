Il fossato del Castello diventa scenario di una gara di kaiak

Ferrara, 4 aprile 2025 – Nella giornata di ieri, il fossato del Castello è diventato il suggestivo scenario di una gara di Stand Up Paddle.

Grazie alla collaborazione con il Comune, la società sportiva Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa e Kaiak, la manifestazione sportiva internazionale 'Spring SUP Race 2025', in programma fino a domenica tra Ferrara e Lidi di Comacchio, ha avuto nel centro storico di Ferrara la sua gara inaugurale, un evento unico che ha visto atleti da oltre quindici nazioni di tutto il mondo sfidarsi in una gara a cronometro individuale.