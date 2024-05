Gli studenti realizzano il logo di Avis, ecco i lavori vincitori

L’Avis Comunale di Jolanda di Savoia ha organizzato all’interno della scuola le premiazioni per i lavori svolti (logo nuovo) per la sezione locale. Tutti i ragazzi delle classi (elementari e medie) hanno doto sfoggio della loro creatività, creando difficoltà nella valutazione perché tanti lavori erano meritevoli del premio. Presenti il Preside, il Vice Sindaco e il Parroco hanno salutato e ringraziato i ragazzi per l’impegno messo, Marco Frighi prima di emettere i verdetti ha voluto ringraziare nuovamente la III° media per l’attenzione tenuta durante la visita al MEIS di Ferrara organizzata dall’Avis, davanti agli sguardi ansiosi dei ragazzi si è premiata come terza classificata la III° media, seconda classificata la V° elementare, vincitrice la IV° elementare, nella foto l’ideatore del logo che verrà inserito sulla carta intestata della Associazione. "Un grande grazie a tutti gli insegnanti – sottolineano i volontari – per l’impegno quotidiano che mettono a disposizione per i ragazzi".